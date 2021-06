Le Havre. Le fondateur de Sea Shepherd interviendra au LH Forum 2021

Le forum des villes et des territoires positifs, LH Forum, célèbre, les jeudi 23 et vendredi 24 septembre, sa dixième édition au Havre. En 2021, l'événement, tourné sur la thématique de l'eau et la blue economy, est rebaptisé LH2O et se veut "le rendez-vous des territoires positifs en lien avec l'économie maritime et ses enjeux multiples et transverses", indique la municipalité havraise, qui porte le projet avec l'Institut de l'Économie Positive.

Une 10e édition hybride

Ces deux jours seront l'occasion "de sensibiliser le public à la place fondamentale que les océans occupent dans notre écosystème, aux menaces - principalement d'origine humaine - qu'ils doivent affronter". Nourriture, médicaments, oxygène... Les océans sont des sources précieuses. Le secteur de l'économie maritime pèse par ailleurs 91,6 milliards d'euros et 360 000 emplois en France, et regroupe aussi bien des start-up que des grands groupes. La recherche sera également à l'honneur lors de ce LH2O, qui se tiendra trois mois après la fusion des ports du Havre, de Rouen et de Paris.

A l'occasion de cette édition anniversaire, le fondateur de l'ONG Sea Shepherd, Paul Watson, a confirmé son intervention, tout comme le prince Albert II de Monaco, l'océanologue Gilles Bœuf, la navigatrice Maud Fontenoy, mais aussi les ministres de la Mer Annick Girardin et de l'Économie, Bruno Le Maire.

Ce dixième LH Forum réunira plus d'un millier de participants et sera hybride, avec "l'accueil du public le plus large possible sur place et une retransmission en streaming pour chacune des interventions". Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes pour le public.