Transmanche. Brittany Ferries veut développer un navire volant d'ici 2028

Relier Cherbourg à Portsmouth en 40 minutes top chrono ? Cela pourrait être une réalité d'ici 2028. La compagnie Brittany Ferries a en effet annoncé, mardi 15 juin, avoir signé un partenariat avec la start-up américaine Regent pour "la mise au point et le développement" sur le transmanche de Seaglider, une sorte de navire volant qui "se déplace comme un hydrofoil et vole comme un avion, tout en conservant le confort et la maniabilité d'un ferry". Ces machines 100 % électriques pourraient naviguer entre le Royaume-Uni et la France à horizon 2028. Entre l'hydroglisseur et l'avion, elles pourront embarquer 50 à 150 passagers, avec des pointes à 290 km/h.

Comment ça marche ?

Les Seagliders fonctionnent grâce à l'effet du sol. "Il s'agit d'un phénomène aérodynamique qui augmente la portance en comprimant une masse d'air sous ses ailes, comme le coussin d'air sous la jupe d'un aéroglisseur. Les Seagliders s'apparentent donc à un aéroglisseur doté d'ailes", indique Brittany Ferries. "Après avoir quitté le port, le Seaglider s'élève sur ses foils et, en pleine mer, il décolle sur son coussin d'air en volant à faible altitude, ce qui permet une navigation confortable au-dessus des vagues jusqu'au port d'arrivée, où il amerrit à nouveau sur ses foils." Les batteries électriques seront rechargées à quai. Le Seaglider peut "potentiellement couvrir une distance allant jusqu'à 290 kilomètres avec la technologie de batterie existante", et jusqu'à 800 avec la prochaine génération de batterie, ambitionne Brittany Ferries.

Les deux sociétés indiquent avoir conscience que "de nombreux challenges technologiques pratiques et réglementaires restent à relever pour l'aboutissement de ce projet", mais estiment que "la prudence ne doit pas être un obstacle au développement d'un concept prometteur".

Aujourd'hui, Brittany Ferries affrète des ferries sur Cherbourg, Ouistreham et Le Havre.