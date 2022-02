Normandie. Trois départements placés en vigilance orange aux orages

Fini le beau temps de ces derniers jours. Les trois départements de l'ex-Basse-Normandie, le Calvados, l'Orne et la Manche, sont placés en vigilance orange aux orages ce mercredi 16 juin. Cette évolution orageuse sera surtout marquée en fin d'après midi et dans la nuit pour le département de l'Orne. De la grêle et des rafales de vent jusqu'à 80 km/h, sont possibles, ainsi que de fortes pluies "pouvant occasionner des cumuls de l'ordre de 50 L/m2 au cours de cet épisode orageux", précise Météo France. D'après Météo France toujours, la pluie devrait rester quelques jours encore avant le retour du soleil, samedi 19 juin. Les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime sont quant à eux en vigilance jaune aujourd'hui.