Cherbourg-en-Cotentin. 26 nouveaux praticiens au centre hospitalier

En 2020, quatre praticiens supplémentaires sont arrivés au Centre hospitalier public du Cotentin (CHPC), sur les sites de Valognes et de Cherbourg. Au total, ce sont 26 professionnels médicaux qui ont renforcé les équipes, parfois en remplacement de départs, et donc qui ont comblé les déficits. De nouveaux recrutements sont toujours en cours. "On avait un grand besoin en néonatalogie, puisque nous avions beaucoup de difficultés à recruter, nous passons de deux praticiens à sept [courant septembre 2021]. On essaie de continuer à renforcer les équipes des urgences. Parmi les nouveaux projets, 11 praticiens ont été recrutés pour la coronographie", a expliqué, lundi 14 juin, Séverine Karrer, directrice de l'établissement.

Opération séduction

Parmi les spécialités attendues : le renfort d'un docteur ORL, de deux ophtalmologues et d'un radiothérapeute. Avec cette nouvelle offre, l'établissement veut aussi éviter que certains patients renoncent à se faire soigner à cause, notamment, du trajet vers le CHU de Caen.

Pour cela, l'hôpital mène une opération séduction avec les collectivités auprès de nouveaux praticiens à travers des "week-ends d'intégration" durant lesquels ils visitent le Cotentin en famille, avant de décider de s'y installer. L'achat de machines plus modernes et performantes est aussi un atout.

Avec l'ouverture de la coronographie en novembre 2020, qui a désormais passé le cap du 1 000e patients, mais aussi l'arrivée d'une nouvelle machine de radiothérapie en mars 2022, en remplacement de l'ancienne qui date d'une quinzaine d'années, puis d'une deuxième en mars 2023, l'établissement espère attirer de nouveaux professionnels.