Manche. Une balade sportive dans la Vallée de la Vire, (re)découvrir la nature

Explorer la Manche au-delà de ses plages et son littoral, c'est la promesse de la Vallée de la Vire. Sur plus de 60 km entre Tessy-Bocage et Carentan-les-Marais, le fleuve et ses abords dévoilent une palette d'activités et de paysages incalculables.

Depuis les plages du Débarquement, empruntons à vélo, la voie verte. C'est l'un des tronçons de la Vélomaritime, itinéraire cyclable qui longe les mers de la Manche et du Nord. L'un des atouts majeurs de cet ancien chemin de halage : son faible dénivelé, et par conséquent, son accessibilité à la pratique cycliste pour les grands comme les petits. Les plus sportifs pourront s'offrir quelques jolis raids sur les hauteurs pour admirer la vue d'en haut. Parmi les petites grimpettes locales, celle menant aux Roches de Ham, où, perchés à 104 m au-dessus du cours d'eau, ils pourront apprécier les gorges de la Vire depuis le Belvédère installé début 2021. Redescendant dans la vallée, effectuons une halte à la Chapelle-sur-Vire, lieu de pèlerinage chrétien depuis le XIIe siècle ou, quelques hectomètres plus loin, à la grotte du diable, endroit enchanteur qui offre aussi un joli point de vue sur la Vire.

Redescendre en kayak

Varions les plaisirs et parcourons le chemin à l'envers, mais cette fois-ci en sur l'eau, en pagayant ou en nous laissant glisser au fil de l'eau et au rythme des glissières permettant d'esquiver les anciennes écluses. La Vire est navigable sur plusieurs dizaines de kilomètres, même si l'été, certains passages peuvent manquer un peu d'eau. Depuis Pont-Farcy, les embarcadères sont nombreux et vous permettent de choisir aisément la distance que vous aurez à parcourir.

Petits détours… Un marché du terroir en chemin Si vous vous baladez un jeudi sur les bords de Vire, en passant à Saint-Lô, faites une halte sur la plage verte pour les Virées du terroir. Une vingtaine de producteurs et artisans locaux y sont rassemblés chaque jeudi de l'été, à partir de 16 h 30. Le marché est animé par des concerts, Les mélodies d'été, avec des groupes locaux. Un peu de culture L'Usine Utopik, centre régional d'art contemporain installé dans d'anciennes serres à la sortie de Tessy-Bocage, vous accueille à quelques centaines de mètres du chemin du halage. L'entrée est libre et gratuite pour découvrir les expos des artistes en résidence. Du vélo aussi sur la voie À Condé-sur-Vire, l'ancienne voie de chemin de fer s'est transformée en lieu de balade pour les familles. Le vélo rail offre une balade parallèle à la vire jusqu'à Sainte-Suzanne-sur-Vire. Ouvert tous les jours. Premier départ à 10 h 30, le dernier à 17 h 30. À partir de 15 €. Une aire de jeu et de pique-nique est installée à proximité.

Pratique. Location de kayak, base de loisirs de Condé-sur-Vire. Renseignements au 06 58 21 17 22