Alençon. Fuyez le bruit de la ville pour vous rendre à la Fuie des vignes

Le site a été rénové cette année, il faut donc en profiter ! Sous le soleil normand, rien de mieux qu'une promenade à la Fuie des vignes, à Alençon.

Progressivement depuis 2013, la réhabilitation de ce lieu a permis de concrétiser des projets importants en matière de valorisation de la biodiversité, notamment avec la rénovation d'une passerelle et l'aménagement de deux boucles de cheminement en bord de la rivière Sarthe. On y trouve de nombreux panneaux pédagogiques éparpillés le long des parcours, avec des informations sur les milieux naturels ainsi que sur la faune et la flore qui se trouvent devant nos yeux. Dans cet espace naturel sensible classé Natura 2000, 183 espèces différentes peuvent être observées.