Seine-Maritime. Quelles règles pour la diffusion des matchs de l'Euro de foot ?

Alors que l'Euro de football a débuté ce vendredi 11 juin, pourra-t-on se regrouper pour regarder les matchs ? Le préfet de Seine-Maritime a adressé aux maires et présidents d'intercommunalités les règles qui s'appliquent dans le département, par le biais d'une circulaire.

Les fans zones sont autorisées, en intérieur ou en extérieur, mais tout rassemblement debout est interdit. Les municipalités qui le souhaitent devront donc prévoir uniquement des places assises et faire respecter la distanciation physique, avec un siège sur deux occupé et des groupes constitués de six personnes au maximum.

Concernant les bars et les restaurants, la diffusion des matchs à l'intérieur sera possible, avec les règles applicables depuis le 9 juin (jauge à 50 %, clients assis, tables de six personnes maximum). En extérieur, sur les terrasses, "l'intégralité des clients devra être assise, mais dans des conditions assurant l'absence de visibilité de l'écran depuis la voie publique (ex : écran dos à la rue)", mentionne la circulaire. Il s'agit d'éviter les attroupements près des bars.