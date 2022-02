Seine-Maritime. À Canteleu, un Nordiste désigné meilleur jeune sommelier de France

La finale du concours du Meilleur jeune sommelier de France s'est tenue, dimanche 13 et lundi 14 juin, au lycée hôtelier Georges-Baptiste, à Canteleu.

Au départ, ils étaient 122 candidats en provenance de toute la France, puis onze d'entre eux ont été retenus pour la demi-finale, puis la finale entre trois candidats. C'est Clément Delécluse, jeune sommelier installé dans le Nord et travaillant dans le restaurant Empreinte, qui a remporté le titre. Ayant été sollicité pour donner une coloration cidricole à ce concours, le journaliste et chroniqueur radio Dominique Hutin, affirme que ce fut pour lui l'occasion "de valider des thèses ensemencées il y a plusieurs années et contribuer ainsi à l'édification d'une nouvelle culture du cidre".