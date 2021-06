Musique. Madame Monsieur dans les bouchons pour leur nouveau clip

Le duo Madame Monsieur propose un clip positif, celui de Quelqu'un pour toi.

Bloqués dans un embouteillage, les deux chanteurs diffusent du bonheur !

Alors que leur petit César n'a pas encore un an, les deux chanteurs nous livrent un nouveau clip. Ils avaient représenté la France à l'Eurovision en 2018, avec leur titre Mercy, et décroché la 13e place. Ils ont sorti leur album Tandem il y a un an, avec de nombreuses collaborations.