Bonne table à Rouen. Naya, délices du Moyen-Orient sur les quais

L'emplacement est idéal sur les quais, juste sous le point Boieldieu, à Rouen. Depuis l'an passé, Naya est l'un des trois food-trucks qui s'installent sur les quais rive gauche pour la belle saison. Face à la remorque rouge, quelques tables et chaises de bois au soleil, d'autres sous des parasols, face à la Seine, qui apporte un brin de fraîcheur quand souffle une légère brise. Sur place, Abdul Salam Esaid et son épouse Nariman préparent des spécialités de leur pays. Naya est le nom de la fille du couple, qu'ils ont choisi de donner aussi à leur stand, car "il est musical". En 2014, lui qui est aide-comptable et elle institutrice fuient la guerre pour demander l'asile en France. Nariman commence alors à proposer des produits de chez elle dans une association de théâtre à Petit-Quevilly.

Falafels et manouchés

Devant le succès rencontré par ces plats syriens, le couple se lance et distribue notamment sur le marché place Saint-Marc, avant de répondre avec succès à l'appel à projets de la métropole pour installer un food-truck sur les quais bas de la rive gauche. Au menu, une cuisine typique, assez proche des saveurs de la cuisine libanaise. Je choisis une formule "dégustation" à 13 euros qui me donne droit à deux entrées, un plat, un dessert et une boisson. Je choisis le houmous, frais et bien parfumé accompagné de falafels, ces galettes rondes à base de pois chiche, dont les épices diffèrent très légèrement de celles utilisées au Liban.

J'enchaîne avec des manouchés, un pain typique qui rappelle les naans indiens. Plusieurs choix de garnitures sont proposés, y compris pour les végétariens ou vegan. Je choisis en ce qui me concerne de la viande hachée. L'ensemble est très agréable, invite au voyage et est servi en quantité suffisante pour être repus. À tester pour un moment de dépaysement à l'heure du déjeuner !

Parmi les spécialités, des manouchés.