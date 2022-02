Rouen. Ils vont enfin pouvoir se dire oui !

Les invités, le déroulé de la journée réglé comme du papier à musique, les petits détails pour en faire une fête à leur image… Leur mariage, ils l'ont imaginé pendant des mois, voire des années. Depuis, l'épidémie de Covid-19 qui est passée par là les a poussés à s'adapter sans pour autant gâcher ce qui doit devenir l'un des plus beaux jours de leur vie.

C'est le cas pour Manon Tesson et Remy Therin, à Maromme. Quoi qu'il arrive, ils ont toujours prévu de se dire oui le samedi 14 août, comme s'en amuse la jeune femme : "C'est la date qu'on a prévue. Avec ou sans Covid, on l'aurait fait ce jour-là malgré tout !" Même si elle a eu peur que des restrictions empêchent tous leurs proches d'assister à la cérémonie à la mairie ou à l'église, Manon se dit maintenant "rassurée que tout rouvre et sans restrictions", sans oublier pour autant les gestes barrières. Sa seule crainte ? "Ne pas avoir les alliances pour le jour J", à cause des différents confinements. Passée cette frayeur, la future mariée est ravie d'avoir, pour le moment, le mariage qu'elle rêvait d'organiser.

Des reports et des adaptations

Des soucis de logistique, Élodie Pénin et Thomas Vauquelin en ont rencontré aussi, en organisant à distance leur mariage prévu dans l'Eure, "à cause des restrictions de déplacement". Mais les deux fiancés, qui deviendront mari et femme dans moins d'un mois, ont été "soulagés de pouvoir compter sur l'aide de leurs prestataires pour sortir du brouillard". Heureusement, malgré quelques inquiétudes et des proches qui ne pourront pas faire le déplacement de l'étranger, ils n'auront pas besoin de repousser leur union, fixée au 10 juillet. "On n'était sûr de rien, on avait même commencé à bloquer une date pour 2022", admet toutefois Élodie.

Tennessie Rolland et son fiancé, eux, n'ont pas eu d'autre choix. "Là, on est sur la troisième date, soupire la jeune femme. On devait se marier en juin 2020, mais on a dû repousser à cause de la Covid. Ensuite, jusqu'à il y a deux mois environ, on pensait se marier le samedi 26 juin 2021. Puis on a repoussé au 10 juillet, pour que ça tombe après la levée de toutes les restrictions." À cause de ces changements, le couple a dû modifier une partie de ses plans, mais la future mariée veut voir le bon côté des choses : "On n'a pas à faire de choix parmi les invités, alors que ma plus grande peur était de dire à quelqu'un qu'il ne pouvait pas venir. Maintenant, tout est lancé, je suis optimiste !"

Malgré les difficultés rencontrées, les trois couples partagent cet état d'esprit et se disent juste "heureux d'arriver enfin au bout de l'attente", comme le résume parfaitement Thomas Vauquelin. Le jour J, au moment de célébrer leur amour, même la Covid ne parviendra pas à leur voler la vedette.