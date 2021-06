Rouen. Un été de chantiers dans la Métropole

C'est une habitude dans la Métropole de Rouen pendant l'été. Avec la baisse des déplacements et les conditions météorologiques favorables, un maximum de chantiers sont programmés pour limiter les nuisances le reste de l'année. Et 2021 ne fait pas exception, avec une superposition de chantiers de voiries, sur les réseaux d'eau et d'assainissements ou encore sur le réseau de transports en commun, qui va entraîner des nuisances.

Les travaux de prolongement de la ligne T4, entre Boulingrin et le CHU, se poursuivent jusqu'à la fin du mois d'août. La circulation va rester fortement perturbée dans le quartier Saint-Hilaire, avec notamment l'accès au giratoire qui reste fermé depuis la route de Darnétal.

Des travaux sur le quai et le parking de la Bourse, de fin juin à fin septembre, vont aussi entraîner la fermeture du quai de la rue Grand-Pont à la rue Jeanne d'Arc.

Le pont de Tourville-la-Rivière sera fermé en juillet et août, avec une déviation par l'A 13, pour des travaux d'étanchéité.

Par ailleurs, des travaux sur le réseau d'eau potable entre Canteleu et Quevillon vont entraîner des perturbations à Saint-Martin-de-Boscherville et Route de Duclair. Idem sur la rue Louis-Ricard, qui sera fermée entre la place Beauvoisine et la rue Sainte-Marie.

Les travaux sur les têtes de pont sud du pont Mathilde et du pont Corneille se poursuivent également. Ils ne devraient générer que des nuisances limitées sur la circulation.

À Darnétal, des travaux sur la rue Sadi-Carnot auront lieu du 28 juin à la fin du mois d'août. Il s'agit de renouveler la canalisation d'eau potable et de renforcer le réseau des eaux pluviales. Des fermetures de route sont à prévoir.

Les principaux travaux impactants de l'été sur la ville de Rouen. - Métropole Rouen Normandie

Un impact fort sur le réseau Astuce

L'ensemble de ces travaux a un impact non négligeable sur le réseau Astuce, avec de nombreuses lignes déviées ou arrêts modifiés. Les précisions sont à retrouver sur son site internet.

Par ailleurs, des chantiers de maintenance sont prévus sur le métro, comme des remplacements de rails ou de caténaires. La circulation sera complètement interrompue entre Théâtre des Arts et Boulingrin, du 23 juillet au 25 juillet. Des nuits longues sont à prévoir sur l'ensemble du réseau du 19 juillet au 8 août et sur la branche Technopôle du 9 au 15 août.