Lanquetot. Les chiens mis à l'honneur au parc de la Sauvagette 

Un lieu d'animations consacré au monde canin, c'est ce que vous pourrez découvrir au parc de la Sauvagette, à Lanquetot. Vous commencerez votre balade en allant à la rencontre d'une famille de labradors, avant de poursuivre par la visite du musée. Plus de 3 000 œuvres et objets y retracent l'histoire du meilleur ami de l'Homme, aux côtés de jouets qui enchanteront les plus jeunes. Vos connaissances sur les chiens seront mises à l'épreuve au fil de ce parcours ludique, mêlant jeux et ateliers. Balades en cheval et visite d'une mini-ferme sont également au programme, ainsi qu'une promenade en petit train.

Pratique. Tous les jours de 11 heures à 19 heures. 6,50 € à 8,50 €, gratuit – 2 ans.