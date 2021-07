Orne. Saint-Céneri-le-Gérei, un havre de paix dans un écrin de verdure

Classé comme étant l'un des Plus beaux villages de France, Saint-Céneri-le-Gérei regorge de petits coins très charmants pour les amoureux de balades.

Pour cause, il fut à la fin du XIXe siècle une véritable source d'inspiration pour de nombreux peintres qui se retrouvaient à l'Auberge des Sœurs Moisy. Vous trouverez encore les traces de leur passage sur les murs de l'auberge. La particularité de ce village des Alpes Mancelles est qu'il semble noyé dans la verdure, en bordure de la rivière Sarthe. En vous promenant dans ses ruelles, vous vous retrouverez vite entouré par de belles maisons anciennes recouvertes de lierre, ce qui donne à Saint-Cénéri-le-Gérei un air de fantaisie. Pour les plus curieux d'entre vous, ne manquez pas d'aller voir la chapelle et sa fontaine miraculeuse qui se trouvent à quelque 300 mètres en contrebas du village. D'après la légende, l'eau de cette source aurait des propriétés curatives, elle soignerait certaines maladies des yeux. Simple légende ou vérité inexplicable, à vous de vous y rendre pour avoir réponse à cette question.