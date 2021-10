Seine-Maritime. Les traditions populaires normandes au Château de Martainville

Aussi connu sous le nom de musée des traditions et arts normands, le château de Martainville est un riche lieu de découverte des œuvres d'art de la région et d'objets d'époque. Construit en 1485 et labellisé monument historique en 1899, l'édifice abrite plusieurs collections de mobilier, céramique, vaisselle et habits traditionnels datés du XVe au XIXe siècles. L'exposition de 15 000 œuvres vous plongera dans les scènes de vie quotidienne du château au temps de la Renaissance et à l'époque moderne. Ferme, étables, granges et écuries sont également à visiter en extérieur.

Pratique. Tous les jours (sauf mardis et dimanches matin) de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Entre 3 € et 5 €, gratuit - 26 ans.