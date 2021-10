Hauteville-sur-Mer. J'ai testé pour vous : les méandres de la Sienne en stand-up paddle

Remonter la Sienne en stand-up paddle, c'est sportif mais c'est fun ! Debout ou à genoux sur une planche de surf, une rame à la main, votre premier défi sera de trouver l'équilibre pour ne pas finir à l'eau tous les deux mètres. Mais si l'on s'arme d'un peu de patience, alors le jeu en vaut la chandelle.

Une fois que vous tenez sur la planche, vous voilà parti plusieurs heures dans les méandres du fleuve, à la découverte d'une faune et d'une flore richissimes. L'Association nautique hautaise (ANH), à Hauteville-sur-Mer, propose des stages, ou des après-midi, en solo, en famille ou entre amis. Au programme de l'eau, des paysages, des rires et du sport. Bref, une belle journée de vacances. Réservez votre balade nautique, les pagaies et gilets de sauvetage sont fournis. Vous aurez juste à penser à la crème solaire pour les journées de juillet ensoleillées.

Pratique. Tarifs : 30 € pour les adultes, 28 € pour les enfants. Réservations au 02 33 47 58 37