Orne. Courir 9 727 kilomètres : le pari fou de la Ville de L'Aigle

À un peu plus d'un mois de l'ouverture des Jeux Olympiques 2021 à Tokyo et dans le cadre de ceux de Paris 2024, la Ville de L'Aigle et la communauté de communes se lancent un pari fou : faire courir 9 727 km à la population. Une distance pas choisie au hasard, puisqu'il s'agit du nombre de kilomètres qui séparent Tokyo et Paris. Le pari doit être relevé à l'occasion d'une journée annuelle où chacun sera invité à parcourir 2 024 mètres sur une boucle, une ou plusieurs fois. 2024, évidemment : comme l'année des JO en France.

La première de ces journées annuelles sera organisée le jeudi 24 juin, de 9 heures à 21 heures, à la fois pour les scolaires, mais aussi pour le grand public, en marchant, avec une poussette, en courant, en rollers, ou en fauteuil roulant, sur un parcours au départ du lycée Napoléon… qui devra donc être parcouru 4 801 fois !

Participation libre et gratuite. 9 h-12 h et 14 h-17 h pour les scolaires. 12 h-14 h et 17 h-21 h pour les particuliers, associations, entreprises.