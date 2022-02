Normandie. Encore des travaux sur les rails de la ligne SNCF Paris-Granville

Attention si vous devez circuler en train entre la Normandie et Paris, durant le week-end des 12 et 13 juin. Comme le week-end précédent, la SNCF effectuera des travaux dans les Yvelines, sur la ligne Paris-Granville. Le trafic sera donc modifié avec seules deux ou trois liaisons samedi et dimanche entre la Normandie et la capitale. Tous les TER auront pour départ et terminus la gare de Dreux (Eure-et-Loir), le reste du trajet, de et vers Paris-Vaugirard, sera ensuite effectué par des cars.