Gifle à Macron : 18 mois de prison requis contre l'auteur

Cette gifle, "parfaitement inadmissible" est un "acte de violence délibérée", a soutenu le procureur Alex Perrin, face à l'homme de 28 ans, cheveux longs, t-shirt vert et lunettes sur le nez, qui était jugé en comparution immédiate.

Le procureur a réclamé un mandat de dépôt à son encontre.

Il s'est inquiété d'un possible risque de récidive, disant percevoir "une sorte de détermination froide" chez ce résident de Saint-Vallier, inconnu de la justice et membre d'associations "en lien avec les arts martiaux, le Moyen-âge et l'univers manga".

Cette gifle infligée à Emmanuel Macron lors d'un déplacement à Tain l'Hermitage a suscité l'indignation de l'ensemble de la classe politique même si le président de la République a relativisé le geste, dénonçant des "faits isolés" commis par "des individus ultraviolents".

"Cette décision sera observée, scrutée" et aura même "un écho médiatique international", a ajouté M. Perrin, tandis que les journalistes étaient présents en masse au tribunal.