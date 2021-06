Caen. Éclat(s) de rue : l'art public à l'honneur pour ce retour tant attendu !

Annulé l'an dernier en raison de la crise sanitaire, Éclat(s) de rue revient enfin, pour la plus grande joie de tous. "C'est le moment où la culture va à la rencontre des autres", annonce en préambule Joël Bruneau, maire de Caen. 75 représentations portées par 47 compagnies animeront les quartiers de Caen et huit communes voisines. Parmi les nouveautés de cette 6e édition, un chapiteau installé sur la pointe de la Presqu'Île.

Trois temps forts marqueront cette édition

La soirée d'ouverture débutera le jeudi 8 juillet, dans le quartier de la Pierre Heuzé, par une déambulation participative "Murmurations", des compagnies Le Ballon Vert et Les Grandes Personnes. "C'est le fruit d'un travail mené avec les enfants depuis mars dernier dans le quartier de la Pierre Heuzé", précise Christophe Couillerot, l'organisateur d'Éclat(s) de rue. Le second temps fort de cette 6e édition, c'est "la journée famille" au parc de la Fossette, le 6 août, avec des spectacles proposés à un très jeune public. Les soirées de clôture des 27 et 28 août s'achèveront par un grand final dans les rues du centre-ville de Caen.