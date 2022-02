Seine-Maritime. Vachement dépaysant, à la rencontre des fermes écoresponsables

Le week-end des 12 et 13 juin, vous êtes attendu chez des agriculteurs de Réseau des CIVAM (Centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural) en Seine-Maritime. Les métiers de l'agriculture seront mis en avant, et vous pourrez visiter les locaux et déguster les produits de la ferme.

Plusieurs agriculteurs ont souhaité élargir les animations. Ainsi, concerts, théâtre et ateliers pourront vous être proposés.

Ecoutez Chloé Godard, chargée de projet circuit court et ferme ouverte au réseau des CIVAM normands :

Treize fermes participent à l'événement, retrouvez le programme des animations sur www.civam-normands.org.