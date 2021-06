[Vidéo] Orne. Des huskies, vedettes de la prochaine vidéo de Normandie Tourisme

Après la Covid-19, le grand air. Normandie Tourisme, en charge de la promotion touristique de la région, réalise une série de vidéos pour son site internet "Les expériences normandes", mêlant activités sportives en plein air et superbes paysages.

Jeudi 10 juin, une équipe de tournage était à Saint-Céneri-le-Gérei près d'Alençon, pour filmer la cani-rando, randonnée dans la nature durant laquelle vous êtes tiré par un chien. Céline, Mathias, Vincent et Marie-Claire et Christelle se sont attelés à Yukon, Simba, Pépito, Rukion et Mackenzie, des huskies du musher Benjamin Thomelin, qui, avec 21 chiens, développe son activité dans les Alpes Mancelles. "La demande est très forte en juillet avec les centres de loisirs, mais il y a encore de la place en août", explique-t-il. Cette activité est accessible aux enfants dès 6 ans. Ça y est, tout le monde est harnaché, c'est parti pour 4 km de balade très escarpée, mais tiré par les huskies très motivés. Normandie Tourisme va réaliser ses prochains tournages : sur le nautisme à Granville, puis en sulky sur la plage de Deauville.