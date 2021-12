L’esprit de l’essaim avec l'association "Abeilles et Essaims"

En marge de cette activité de sauvegarde, viennent se greffer d’autres activités liées à la protection de la nature et la biodiversité. Par exemple, l’association assure la pollinisation dans tout le département en créant des ruchers dans les villes et les villages.

Une ruche-école

Elle possède une ruche-école à Bosc-le-Hard. On y dispense une formation sur deux ans. La première année est consacrée à l’apiculture. Au cours de la deuxième année, les élèves se spécialisent dans l’élevage de reines et la sélection, via la biométrie. Cette formation est ouverte à toutes les générations et une place de choix est faite aux personnes handicapées. Les cours ont lieu le samedi de 14h à 18h. Abeilles et essaims regroupe aujourd’hui plus de cent adhérents et une soixantaine de stagiaires.

Pratique. Abeilles & Essaims 76, mairie, place du Petit Marché, Bosc-le-Hard. Tél. 02 35 33 13 18 ; essaim.76.free.fr