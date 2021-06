Alençon. L'architecture du pôle de santé s'invite dans le débat électoral

L'architecture très contemporaine du futur pôle de santé, dont la construction débute au pied de la basilique d'Alençon, agite la campagne des élections départementales dans la cité préfectorale de l'Orne.

L'architecture de ce pôle de santé a déjà été contestée par des associations de défense du patrimoine. Malgré la concertation mise en place par le maire et président de l'agglo Joaquim Puyeo (divers gauche), elles contestent désormais le permis de construire du projet, grogne relayée par les binômes de candidats d'horizon divers droite aux élections départementales sur les trois cantons de l'agglomération, qui, dans un communiqué, demandent "un arrêt immédiat du chantier et un moratoire le temps d'une concertation approfondie", précisant "ne pas se situer pas dans une approche polémique vis-à-vis du maire, mais qu'il peut arriver de se tromper et qu'il convient dans ce cas de remettre un projet sur le métier et de faire confiance à la concertation et à la discussion et enfin de laisser franchement le dernier mot aux élus et non aux techniciens".