Argentan. J'aime ma ville : une première campagne de communication flashy

C'est une première à Argentan. À partir de lundi 14 juin, la Ville va lancer une campagne de communication très flashy, sur le thème ‘J'aime ma ville', "car il faut que tous les habitants en soient les ambassadeurs ", explique le maire, qui veut "faire rayonner Argentan loin à la ronde".

Cette campagne va se décliner sur des panneaux, par des affiches en 4 mètres par 3, mais aussi sur des formats plus petits, jusque dans les vitrines des commerçants et sur les réseaux sociaux, avec des témoignages vidéo d'Argentannais… et même sur des sous-bocks ! Le premier thème décliné sera celui de la mobilité et des transports.

Cette campagne va se renouveler trois fois par an, jusqu'à la fin du mandat, "à chaque fois avec un thème différent", explique Serge Vallet, qui est maire adjoint au rayonnement de la Ville.

Les affiches ont été créées par le service communication de la Ville. Le coût se limite donc à l'affichage, soit environ 3 000 euros à chaque étape de cette campagne.