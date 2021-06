Saint-Lô. Le bonheur de retravailler après huit mois d'arrêt

Ce mercredi 9 juin marque la troisième étape du processus du déconfinement. Réouverture des salles de sport, fin des jauges en terrasse, réouverture des salles de restaurants et un couvre-feu retardé, passant de 21 heures à 23 heures. À Saint-Lô, la brasserie La Rotonde, fermée depuis huit mois, a enfin pu rouvrir et accueillir de nouveau ses clients, avec une jauge de 50 % ! Et c'est un grand bonheur de pouvoir à nouveau retravailler pour son gérant, Nicolas Olivier.

Une reprise, avec un service plus long en soirée, et un personnel au complet malgré deux départs.

À l'entrée de l'établissement, le client doit désormais flasher un QR Code afin de pourvoir être recontacté en cas de cluster. Un autre QR Code est apposé sur toutes les tables, à flasher cette fois pour accéder à la carte.