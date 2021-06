Écouché-les-Vallées. Salaires : la grève se poursuit chez Verrescence

Mardi 8 juin, les salariés de Verrescence, qui fabriquent quotidiennement 500 000 flacons en verre dans l'usine d'Ecouché, continuaient leur grève, entamée le 4 mai dernier, en raison d'un désaccord avec la direction sur les négociations salariales.

Certes l'entreprise a connu des difficultés en 2000 et en 2008, mais aujourd'hui, elle tourne à plein régime et les salariés se plaignent même de cadences infernales, soulignant "des conditions de travail dégradées avec de nombreux troubles musculo-squelettiques". Menées par une intersyndicale CGT, CFDT, FO, CGC, les négociations achoppent alors que les salariés réclament 35 euros brut d'augmentation mensuelle. "Ce qui représente 17 000 euros par an, à mettre en face des 2,5 millions d'euros de produit annuel attendu à la fin de l'exercice", explique l'intersyndicale.

"Le lundi, je me lève à 3 heures", explique Marie-Claude Gana, dans l'entreprise depuis 16 ans. "Comme la plupart des salariés, je suis au Smic, heureusement qu'il y a quelques primes, mais on n'est pas reconnus."

Les négociations reprendront mercredi 9 à 13 heures. Le directeur du site espère aboutir sur les augmentations générales de salaire et la prime de vacances. En revanche, le groupe ne veut pas transiger sur le paiement des heures de grève.