Fécamp. Après sept mois de fermeture, La Piscine rouvre ses portes

La Piscine, le centre aquatique intercommunal de Fécamp, rouvre ces portes ce mercredi 9 juin. Après sept mois de fermeture liée aux restrictions nationales de lutte contre la Covid-19, le centre aquatique peut à nouveau accueillir les nageurs. Il est possible de profiter des bassins sportifs et d'activités, de la salle cardio et de reprendre ses séances de natation, d'aquagym, d'aquabike ou encore de bébés nageurs. Le bassin ludique et l'espace détente demeurent fermés, toujours à cause des problèmes de structure de toiture. L'entrée sera maintenue durant l'été au tarif d'1 euro.

En raison de la Covid-19, la jauge sera réduite et un protocole sanitaire sera mis en place au sein de l'équipement.