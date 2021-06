Fécamp. La Belle-Poule, goélette de la Marine nationale, en escale

Un retour aux sources pour la Belle-Poule. La goélette sera en escale à Fécamp du vendredi 11 au lundi 14 juin. Le voilier-école de la Marine nationale basé à Brest (Finistère) s'installera quai Bérigny. Le bâtiment sera ouvert au public le samedi et le dimanche, de 10 heures à midi et de 14 heures à 17 heures. Les visiteurs devront se munir d'une pièce d'identité, le port du masque sera obligatoire et les visites seront organisées par groupes de dix personnes maximum.

En service depuis le 20 juillet 1932, la goélette Belle-Poule participe à l'instruction maritime pour les élèves des différentes écoles de la Marine nationale. Le voilier a été construit à Fécamp, dans les chantiers navals Chantelot et Lemaistre. C'est une réplique des goélettes de Paimpol qui pêchaient la morue au large de l'Islande.