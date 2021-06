Normandie. SNCF Nomad Train : de nouveaux tarifs pour les moins de 26 ans

C'est une nouvelle offre qu'expérimentent, depuis le 19 mai dernier, la Région Normandie et SNCF Voyageurs. Tous les jeunes âgés de 12 à 25 ans peuvent bénéficier de tarifs réduits de moitié sur tous leurs trajets effectués sur le territoire normand, en provenance et en direction de Paris, via le réseau Nomad.

"L'objectif est d'encourager la mobilité des plus jeunes en leur permettant de se déplacer autant qu'ils le souhaitent et sans conditions", expliquent la Région et la société de transport. Pour pouvoir bénéficier de ces tarifs préférentiels, il suffira de présenter au contrôleur sa carte d'identité.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de Nomad Train.