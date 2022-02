Bolbec. Des animations en ce mois de juin

Avec l'allégement des règles sanitaires, la mairie de Bolbec a présenté ce mardi 8 juin différents événements pour animer la ville ces prochaines semaines.

Fête de la musique et marché nocturne - 19 juin

Concert jeune public "Le Bal des Petits Pieds" au Champ des Oiseaux dès 15 heures et Set musical à partir de 17 heures dans le parc du Val-aux-Grès, organisés par la Fabrik à sons.

Deux fanfares, la Vashfol et Corcovado, déambuleront dans la rue piétonne entre 18 h 30 et 21 h 30 afin d'accompagner le marché nocturne organisé par l'ABC (Association bolbécaise des commerçants).

Polo Vélo - 19 et 20 juin

Après les réussites des précédentes éditions (championnat d'Europe en 2019 et championnat de France en 2020), Bolbec accueillera à nouveau, le 19 juin, le championnat de France de Polo Vélo. Ce sera aussi l'occasion de voir peut-être l'équipe de Bolbec, créée en janvier 2021, participer à cette compétition nationale.

Le lendemain, un match entre Bolbec et une sélection normande se teindra en lever de rideau du match international entre la France et l'Angleterre.

Des initiations seront proposées à tous dès l'âge de 12 ans.

La manifestation se déroulera au complexe Tabarly dès 10 heures, en entrée libre.

Expo d'été "Non essentiel ?" - Du 19 juin au 22 août

Pour cette exposition d'été 2021, la volonté était de mettre en avant le travail d'artistes réalisé depuis le premier confinement de mars 2020.

Quelque 15 artistes, ayant répondu à l'appel à candidatures lancé par le centre culturel du Val-aux-Grès, vont investir les salles du château et présenter leurs œuvres. Tous ont posé leur regard et leur ressenti sur la crise que nous traversons, en créant des œuvres qui questionnent, entre photographies, sculptures ou peintures.

Ce sera au château du Val-aux-Grès, en entrée libre, du mercredi au dimanche de 15 heures à 18 heures.

Go pour les J.O. - 23 juin

À l'occasion de la Journée internationale de l'olympisme et dans le cadre du Label Terre de Jeux 2024 obtenu par la Ville, le service Animations sportives organise un après-midi intitulé "Go pour les J.O." à destination des jeunes de 8 à 14 ans. Au programme : arcathlon (course à pied + tir à l'arc), jeu de l'oie, défis sportifs et ludiques.

Ce sera 14 heures à 16 h 30, au Complexe sportif Éric-Tabarly.