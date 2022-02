Handball. Maëlle Tracol, gâchette de Colombelles, s'en va à Rennes

C'est un coup dur pour le CL Colombelles Handball (N1). Meilleure buteuse la saison dernière, Maëlle Tracol a décidé de partir vers d'autres horizons.

Vers la D2

L'arrière et demi-centre, qui a largement contribué aux heures de gloire des Jaune et Noire ces six dernières saisons, s'est engagée avec le club breton de Saint-Grégoire Rennes. Elle évoluera en deuxième division, soit un niveau supérieur qu'à Colombelles, qu'elle a déjà connu avec Octeville, l'année suivant son centre de formation.

"Tout allait bien à Colombelles, mais nous avions besoin de trouver de nouveaux projets sportifs et professionnels avec mon conjoint. On a eu l'opportunité en Bretagne", explique-t-elle. La gâchette de Colombelles part en n'ayant joué que trois matchs cette saison (elle a marqué 10 buts) mais avec beaucoup d'expérience. "J'étais arrivée avec beaucoup de temps de jeu en défense. Ici, j'ai combiné attaque et défense. J'ai pris de plus en plus de responsabilités", poursuit celle qui a rejoint le club de la banlieue caennaise en 2015.