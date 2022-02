Attention si vous vouliez vous déplacer via les bus de la région. Comme la veille, le réseau Nomad Car Calvados (ex Bus Verts) va être fortement perturbé mardi 8 juin, en raison d'un mouvement de grève. Les lignes commerciales et scolaires sont concernées.

"Les prévisions de trafic des services réalisées le 8 juin 2021 sont disponibles sur le site nomadcar14.fr", indique le service communication de Keolis.