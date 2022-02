Calvados. Élections départementales : vers un duel gauche/droite ?

La droite -ou plus précisément le centre-droit- est historiquement représentée dans le Calvados, à l'image de Michel d'Ornano, Anne d'Ornano, sa femme, puis le président sortant Jean-Léonce Dupont. La majorité départementale présente des candidats sur tous les cantons.

À gauche, c'est plus ou moins coupé en deux : les écologistes d'un côté, qui sont eux aussi représentés quasiment partout, et la France insoumise de l'autre. C'est le cas sur les cinq cantons de Caen par exemple, où la parité est quasiment toujours de mise entre la gauche et la droite. Cette année, il y a moins de candidats étiquetés Rassemblement national. Le parti de Marine Le Pen en présente 19, avec une absence quasi totale sur l'agglomération caennaise. Les cinq cantons de Caen et le canton d'Hérouville-Saint-Clair ont été exemptés de l'extrême droite. A contrario, à Lisieux, le Rassemblement national revient en force avec Emmanuel Norbert-Couade, tout comme sur le canton d'Évrecy, où le binôme Nicolle Follin et Jacques Leriche pourrait piquer la place de la gauche.