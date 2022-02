Tendance Confidences. Au cœur de la vie avec le philosophe Bertrand Vergely

Bertrand Vergely est l'auteur de l'ouvrage Retour à l'émerveillement, par aux éditions Albin Michel. Il est, ce dimanche 13 juin, l'invité de Tendance Confidences.

Que vous inspire le sous-titre de cette émission : au cœur de la vie ?

" Le mot cœur représente pour moi un principe de connaissance et, pour la vie, un principe de réalité. La vie est un souffle de création, la vie est la manifestation de Dieu. Pour certains, la vie vient de la matière et pour d'autres, la matière vient de la vie. Nous sommes dans un univers créatif et ce que nous percevons comme le vide de l'univers est une phase de la création et de l'expansion. Le cœur, c'est la dimension qui embrasse tout. Je ne peux aller vers la source divine que par le cœur."