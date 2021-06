Élections. Quels enjeux pour le Conseil départemental du Calvados ?

Comme en 2015, les électeurs seront amenés à voter pour un binôme formé d'un homme et une femme pour les élections départementales des dimanches 20 et 27 juin. 50 conseillers départementaux sont à élire dans le Calvados. 86 binômes se sont présentés cette année, soit 27 de moins que lors des dernières élections.

Jean-Léonce Dupont, président sortant centriste, va-t-il briguer un cinquième mandat à la fin du mois de juin ? Sans surprise, l'ancien sénateur du Calvados se présente à sa succession sur le canton de Bayeux. Sur le canton de Lisieux, un match aura lieu entre Sébastien Leclerc, maire élu en 2020, et le Rassemblement national d'Emmanuel Norbert-Couade, ancien délégué départemental. Habituellement candidat sur le canton de Mézidon, le représentant de l'extrême droite a choisi la cité lexovienne pour ce scrutin. Un autre duel intéressant se prépare du côté de Falaise. L'élue départementale Clara Dewaële tentera de prendre sa revanche des municipales sur Hervé Manoury, maire de la commune. Au sud de Caen, le maire d'Ifs, qui se prononce sans étiquette, aimerait faire basculer le canton de gauche à droite. Michel Patard-Legendre, associé à Catherine Levesque (première candidature), sera notamment opposé à Hélène Burgat, son homologue maire de Mondeville.

À noter que le Rassemblement national présente 19 binômes sur l'ensemble du département. Aucun candidat ne s'est présenté sur les deux plus grandes villes du Calvados, Caen (où il y a cinq cantons) et Hérouville-Saint-Clair.

Le vote par procuration

Comment ça marche ?

Si vous ne pouvez pas vous rendre aux urnes dimanche 20 juin, lors du premier tour des élections, ou dimanche 27 juin, lors du deuxième tour, il est possible de voter par procuration, c'est-à-dire être représenté par un électeur de votre choix.

Demande en ligne

Il est conseillé de faire la demande de procuration relativement tôt avant le scrutin. Cette année, la démarche a été facilitée grâce au site maprocuration.gouv.fr, qui permet d'aller plus vite, bien qu'il reste obligatoire de se rendre dans un commissariat de police ou dans une brigade de gendarmerie (avec une pièce d'identité et un code à six chiffres obtenu sur le site MaProcuration) pour valider la procuration. Si cette dernière est trop tardive, il n'est pas certain que votre représentant puisse voter, en fonction du délai d'acheminement en mairie. Une fois la procédure validée, vous recevrez la confirmation de votre procuration par mail. Vous pouvez prévenir la personne qui votera pour vous le jour J. Elle devra se munir de sa carte d'identité.