Football. Une première recrue rejoint Quevilly Rouen Métropole

Le mercato estival débute en douceur pour Quevilly Rouen Métropole. Après les premières annonces de reconductions de contrat et de départs il y a une quinzaine de jours, le promu en Ligue 2 a dévoilé le nom de sa première recrue.

Défenseur et buteur

Il s'agit du défenseur Nathan Dekoke. Formé à l'AS Saint-Étienne, où il a disputé ses premières minutes en professionnel avant d'évoluer à Amiens, Boulogne et Avranches en prêt, le jeune défenseur de 25 ans évoluait au Sporting Club de Lyon depuis un an et demi. Il y a notamment inscrit sept buts la saison passée. "Je suis content d'arriver dans cette nouvelle équipe qui sort d'une superbe saison avec une montée à la clé. J'ai envie de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice à cet effectif", a-t-il indiqué.