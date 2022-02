Calvados. Jeux : où s'amuser à Caen et alentour ?

Après près de huit mois de fermeture et une année 2020 complexe, les parcs d'attractions et jeux d'intérieur accueillent à nouveau du public. Laser game, bowling, réalité virtuelle… Ces établissements devront respecter une jauge de 50 %, être attentifs à la désinfection du matériel utilisé. Pas de quoi empêcher de s'amuser. Tour d'horizon des lieux où se divertir à Caen et alentour, pour les plus jeunes mais aussi les adultes.

Retrouver les sensations de Festyland

Considéré comme le parc d'attractions le plus grand de Normandie, Festyland à Bretteville-sur-Odon propose des jeux pour tous. Les manèges tels que la Chevauchée de Guillaume, le Tourny ou encore le Carrousel de Jules sont idéaux pour les familles. On note également le jeu de glisse, Pirat'ak. Le 1066 et ses cornes de bélier ou encore la tour d'Esnambuc attendent les amateurs de sensations fortes les bras ouverts. Préparez-vous, puisque le parc rouvre au public samedi 12 juin.

Mener l'enquête avec un Escape game

Au cœur du centre-ville, Caen you escape accueille les enquêteurs en herbe dans un espace de 100 m2. Avec ses trois salles, l'escape game a une capacité d'accueil de deux à 14 joueurs. Ses deux énigmes sont "Les disparus" et "Opération K-723". Du côté de Mondeville, B.R.A.I.N. L'escape Game Caen propose quatre salles de jeux avec chacune cinq joueurs maximum. Le public a le choix entre deux histoires : "Psychiatric" et "In prison". Dans l'agglomération, les escape games sont nombreux, avec également : Escape yourself, Get out, Atome game, Lock quest ou encore Sensas Caen.

Vivre l'expérience de la réalité virtuelle

Par définition, la réalité virtuelle renvoie à une technologie informatique qui simule la présence physique d'un utilisateur dans un environnement artificiellement généré par des logiciels. Cahem, parc situé aux Rives de l'Orne à Caen, propose aux curieux de chausser ses lunettes et de tenter l'expérience. Au total, une vingtaine de jeux sont proposés. On note, entre autres, Alice, où l'on incarne la jeune fille au pays des Merveilles ou encore Chernobyl, qui permet un voyage dans le temps et questionne l'Histoire.

Laser Game et bowling, des classiques

Dans l'agglomération, il existe deux centres de jeux laser game, le LaserGame Evolution, avenue de Tourville à Caen, et le second à Bretteville-sur-Odon. Dans ce jeu de tir laser, les participants s'affrontent pour marquer un maximum de points dans des labyrinthes obscurs, à étages. Côté jeux de quilles, le Bowling de l'Odon - l'Annexe est situé à l'ouest de Caen et le Bowling du Calvados, à Mondeville.

Pratique. Caen you escape : 06 43 93 94 83. B.R.A.I.N. l'Escape Game Caen : 02 52 56 13 35. Cahem : 02 30 72 57 78. Festyland : 02 31 75 04 04. LaserGame Evolution : 02 31 34 33 33. LaserGame Bretteville-sur-Odon : 02 31 74 44 92. Bowling de l'Odon : 02 31 39 39 90. Bowling du Calvados : 02 31 82 53 58.