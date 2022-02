France-Monde. Les moments frissons de l'Euro

En dehors des émotions chauvines, les amateurs de football ont souvent vécu de grands moments avec l'Euro. Les plus anciens se souviennent certainement de ce qui est le plus beau but de l'histoire de la compétition, une somptueuse volée du Néerlandais Marco Van Basten en finale de l'Euro 1988 contre l'URSS.

L'Euro a aussi vu la création de la célèbre "panenka", ce tir sans élan qui vise à surprendre le gardien sur sa ligne. L'inventeur de ce geste est le Tchécoslovaque Antonin Panenka, qui marque le penalty de la victoire aux tirs au but de la finale de l'Euro 1976 entre la Tchécoslovaquie et l'Allemagne de l'Ouest. Il feinte le gardien Sepp Maier et marque sur une frappe légère dans l'axe du but.

Enfin, plus récemment, lors d'un quart de finale de l'Euro 2008 Russie-Pays-Bas, le Russe Andrei Arshavin, jusqu'alors inconnu du grand public, s'était révélé aux yeux du monde après un match virevoltant, durant lequel il avait martyrisé les défenseurs néerlandais et qualifié son équipe grâce à un but et une passe décisive.