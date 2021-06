France-Monde. La France, meilleure équipe du monde ?

"Je pense plus largement qu'on a la meilleure équipe du monde", a lancé Kingsley Coman devant la presse jeudi 27 mai. Même constat partagé par Corentin Tolisso et Karim Benzema dimanche 30 mai. Sur le papier, difficile de leur donner tort : du meilleur joueur des demi-finales et de la finale de la Ligue des Champions Ngolo Kanté à la star Kylian Mbappé, sans oublier les cadres titulaires Lloris, Varane, Hernandez, Pogba, Griezmann et en y ajoutant l'incroyable profondeur de banc des Tricolores, l'effectif fait peur à tous les concurrents.

Mais dans le football, le terrain est le seul juge. L'exemple relativement récent de la Coupe du Monde 2002, où les Bleus s'étaient présentés avec les meilleurs buteurs des championnats français (Cissé), anglais (Henry) et italien (Trézéguet) pour échouer en phase de poule, est encore dans les têtes.

Toujours vigilant sur l'état d'esprit de ses joueurs, Didier Deschamps a d'ailleurs remis les points sur les i face à la presse.