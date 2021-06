Caen. Les rues du centre-ville s'animent avec La Fête du printemps !

Que d'animations dans le centre-ville de Caen, ce samedi 12 juin. L'association de commerçants Les Vitrines de Caen organise La Fête du printemps, sur la place de la République.

Elle convie une trentaine de pépiniéristes, fleuristes, artisans, créateurs, lors d'un marché aux plantes qui se déroulera tout au long de la journée, de 10 à 17 heures. Des démonstrations artistiques sont à apprécier, avec notamment du tango, de la danse orientale et du théâtre avec la troupe le Papillon noir, Kevin le crieur de poèmes et des percussions africaines avec Aklicso. Sur place, retrouvez également une Forêt de fleurs géantes devant le Crédit Mutuel, une initiation et pratique de sports et jeux avec Decathlon, tels que l'apprentissage du vélo sans roulettes, du tir à l'arc ventouse, le jeu de mölkky. On retrouvera aussi la Chorale Arpador, une démonstration de capoeira ou encore une initiation yoga.

Cet événement permet de mettre en avant le savoir-faire de chacun, avant la grande braderie des vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juillet.