Calvados. Deux accidents de la route à une heure d'intervalle

Deux accidents de la route ont eu lieu sur les routes du Calvados dimanche 6 juin en fin de journée. Vers 18 heures, un accident a eu lieu entre une moto et une voiture, au niveau de Cricqueville-en-Auge, au sud de Cabourg. Le motard, âgé de 45 ans, a été transporté en urgence absolue au CHU de Caen. Les trois personnes présentes dans la voiture n'ont pas été blessées et ont été laissées sur place. Dix sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Vers 19 heures, c'est à Saint-Julien-de-Mailloc, au sud de Lisieux, qu'un accident s'est produit, entre deux voitures. Sur six personnes impliquées, cinq ont été blessées et emmenées à l'hôpital de Lisieux. Une vingtaine de pompiers des centres de secours d'Orbec, Montreuil et Lisieux étaient sur place.