Tendance Confidences. L'esprit du scoutisme au rythme de la nature et de la paix intérieure

Benoît Vandeputte a été journaliste à La Croix et au Jour du Seigneur. Ancien scout, il a ensuite été aumônier chez les Scouts de France et les Scouts Unitaires de France. Il est l'invité de Tendance Confidences ce dimanche 6 juin.

Le scoutisme en quelques mots

Le scoutisme est une belle école de vie ponctuée par la nature et les rencontres. Dans l'esprit du scoutisme, nous trouvons trois mots essentiels : la joie, l'effort et la liberté. Dans la façon de se saluer, les repères fondamentaux basés sur la confiance sont exprimés pour être mis en œuvre. Ainsi, le pouce vient se placer sur l'auriculaire avec les trois autres doigts orientés vers le ciel, indiquant ainsi les trois devoirs : celui envers Dieu, celui envers les autres et celui envers soi.

Tout cela sans perdre de vue ces deux phrases : "Scout un jour, scout toujours" et "Tout seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin".