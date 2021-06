Calvados. Salles de sport : prêts pour la remise en forme !

La musique retentit de nouveau dans les haut-parleurs des salles de sport de l'agglomération caennaise. Tout est fin prêt pour cette réouverture, tant attendue. QR code affiché à l'entrée pour la traçabilité des clients, port du masque obligatoire entre les activités et jauge limitée à 50 %. Cette réouverture est l'occasion pour les gérants de redonner envie aux clients de retrouver leurs salles de sport.

Cadeaux et portes ouvertes

au programme de Fit Caen'P

C'est dans un ancien corps de ferme à Hérouville-Saint-Clair que Julie Vâny Noblet a installé sa salle de sport Fit Caen'P, "un concept atypique", comme elle le décrit, créé en 2016. Son objectif pour cette réouverture, rattraper l'année en trois mois. "On organise des portes ouvertes en juin. On installe une roue 'magic fit'. Les visiteurs pourront tourner la roue et à chaque case, il y aura un cadeau à gagner", sourit-elle. À la clé, une barre protéinée après sa séance, un bilan avec le coach ou encore un coaching mental.

Des petits-déjeuners protéinés à partir de produits locaux chez Vital Form

La fin des restrictions sanitaires a donné l'envie aux gérants de salles de sport d'inventer de nouveaux concepts. Chez Vital Form, dans la zone industrielle d'Ifs, Romuald Lafite le gérant et Yohan Ferreira commercial dans l'entreprise ont décidé de lancer My tasty box lunch, des petits-déjeuners préparés à partir de produits locaux. "Les clients pourront déguster des jus de fruits frais, des pancakes protéinés, des crêpes… Le tout sera gratuit pour le lancement", indique le gérant de la salle, impatient de retrouver ses adhérents.

Fitness Park fait peau neuve pour la réouverture

La fermeture des salles de sport a permis à certains de réaliser des travaux. "On s'est dit que nos clients seraient contents de découvrir des nouveautés et que ça leur ferait du bien", explique Laetitia Dumondel, gérante de Fitness Park, installé à Hérouville-Saint-Clair depuis dix ans. Nouvelles musiques pour s'entraîner, ambiances plus colorées dans les salles ou encore changement de luminaires : "On attend cette réouverture depuis si longtemps", confie-t-elle.

De nouvelles activités insolites à

l'Univers de la Forme

Les derniers coups de peinture ont été donnés à l'Univers de la Forme, salle de sport de Saint-Contest. Pour cette réouverture, Sabine Loysel, directrice du lieu, propose de nouvelles activités, plutôt insolites. "Il sera désormais possible, dans notre espace piscine, de s'initier à la plongée sous-marine", annonce-t-elle fièrement.

Tous précisent que les frais d'inscriptions sont offerts sur le mois de juin.

L'occasion de se mettre au sport pour de bon !