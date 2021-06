Mexique: des législatives test pour le président AMLO

Les bureaux de vote ont ouvert à à 08H00 locales (13H00 GMT). Ils fermeront à 18H00 (23H00 GMT) pour un scrutin auquel sont conviés 95 millions de Mexicains, qui votent pour une nouvelle Chambre des députés, quelque 20.000 postes régionaux et 15 des 32 postes de gouverneur.

De premières estimations "sorties des urnes" devraient être annoncées dans la foulée de la fermeture des bureaux de vote.

Il s'agit d'un test crucial pour AMLO, président de gauche âgé de 67 ans qui tente de conserver le contrôle de la Chambre.

"L'enjeu n'est ni plus ni moins que l'avenir du Mexique", estime Pamela Star, professeur à l'Université Southern California en soulignant que "les électeurs vont devoir choisir entre deux visions d'avenir pour le Mexique : celle des réformes d'AMLO ou un retour à une politique plus ancienne".

Le cabinet-conseil britannique Capital Economics dans un rapport à ses clients considère que "cette élection est un référendum pour Lopez Obrador".

Bien que le Mexique soit l'un des pays les plus durement touchés par le coronavirus, la perspective d'un vote sanction, réaliste il y a encore quelques mois, semble désormais s'éloigner du fait du recul des indicateurs de la crise sanitaire, à en croire plusieurs sondages.

AMLO maintient une cote de popularité de plus de 60 pc, et bien qu'il risque de perdre quelques sièges, il devrait conserver une majorité confortable pour faire passer ses réformes.

Ce pays de 126 millions d'habitants comptabilise près de 229.000 décès consécutifs au Covid-19. Le taux de mortalité est le quatrième au monde en chiffres absolus et le 19e pour 100.000 habitants.

Se présentant comme le fer de lance contre la corruption chronique au Mexique, M. Lopez Obrador a été élu en 2018 pour un mandat de six ans avec un programme de réformes sociales.

Violences ininterrompues

Les élections se déroulent dans un climat de violences ininterrompues. Quelque 91 hommes politiques ont été assassinés depuis septembre, date du début de la campagne.

Parmi eux, 36 étaient des candidats ou en passe d'être nommés, la plupart aspirant à des fonctions municipales.

Depuis 2006, date à laquelle le gouvernement a lancé une vaste opération militaire contre les cartels de la drogue, le sang ne cesse de couler au Mexique.

Vendredi soir, René Tovar, candidat à la mairie de Cazones de Herrera, dans l'Etat oriental de Veracruz, a été abattu. Ce crime s'ajoute à l'enlèvement de Marilu Martinez, candidate à la mairie de Cutzamala de Pinzon (Guerrero, sud), et à la disparition de Leonardo Torres, candidat à la mairie de San Francisco de Borja (Chihuahua, nord).

AMLO soutient cependant que le scrutin se déroulera en toute sécurité en dépit des tentatives des cartels de peser sur le résultat du scrutin.

Domination de justesse

L'alliance au pouvoir, dirigée par le parti Morena d'AMLO, dispose d'une majorité qualifiée à la Chambre des députés (deux tiers des 500 députés), qui est élue tous les trois ans.

Selon des sondages menés par l'institut mexicain Oraculus, le parti au pouvoir pourrait perdre cette domination de justesse, en passant de 333 à 322 sièges.

Morena contrôle également le Sénat - qui est renouvelé tous les six ans et n'est pas l'enjeu de cette élection - et doit donc négocier avec les autres blocs pour obtenir une majorité qualifiée.

Fortement affaiblie sous la domination de l'administration AMLO, l'opposition est en concurrence avec une alliance de partis traditionnels: l'historique PRI (centre), le PAN (conservateur) et le PRD (gauche).

Ces formations accusent le président de mal gérer l'épidémie et de porter atteinte à l'équilibre des pouvoirs en s'attaquant au pouvoir judiciaire et à l'autorité électorale.

L'économie mexicaine, la deuxième d'Amérique latine, s'est contractée de 8,5 pc en 2020 dans un contexte de contrôle strict des dépenses par le gouvernement, qui, avec la banque centrale autonome, prévoit un rebond de 6 à 7pc cette année.