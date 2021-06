Normandie. L'affaire Gaëlle Fosset dans la nouvelle émission d'M6, Appel à témoins

Le concept rappelle celui de Perdu de vue, diffusée dans les années 1990. À partir de lundi 7 juin, M6 lance une nouvelle émission, intitulée Appel à témoins. La première émission sera consacrée au crime non élucidé de Gaëlle Fosset, assassinée près de Bernay en 2007. Menée en collaboration avec les ministères de la Justice et de l'Intérieur, elle fera appel aux téléspectateurs pour tenter de trouver de nouvelles pistes sur des affaires non élucidées.

Soixante-six coups de couteau

Dans le premier numéro, la chaîne de télévision reviendra notamment sur l'histoire de Gaëlle Fosset. Dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 avril 2007, cette jeune femme âgée de 21 ans est tuée de 66 coups de couteau, à Saint-Germain-la-Campagne, dans l'Eure.

M6 a retracé le fil de l'enquête, interrogeant notamment des gendarmes de la section de recherche de Rouen mais aussi les proches de la victime, dont ses parents, pâtissiers à Orbec.

Le journaliste Philippe Bertin avait consacré un podcast à cette affaire pour Tendance Ouest.