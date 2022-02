Le Havre. Le nouvel espace Paradox mêle réalité virtuelle, bar à haches, simulateurs...

C'est une pièce de 250 m2, très graphique, où des dessins noirs et blancs et des QR codes tapissent les murs. Bienvenue au sein de la pièce maîtresse de Paradox, le nouvel espace de loisirs du Havre dédié à la réalité virtuelle, qui ouvrira mercredi 9 juin. "Ici, ce sera notre activité phare, le esport. Les joueurs, six maximum, seront équipés d'un casque, d'une arme et d'un backpack - léger ordinateur à porter sur le dos - et pourront se déplacer en toute liberté sur une map, un environnement virtuel" détaille Christophe Pinçon, qui ouvre Paradox avec son épouse Valérie. Ce concept de esport, développé par la société française Eva, est l'une des nombreuses activités proposées dans ce nouveau lieu.

Paradox, nouvel espace dédié au loisir au Havre Impossible de lire le son.

Un escape game virtuel,

avec vibrations et vent !

Au rez-de-chaussée, on pourra aussi y pratiquer un escape game virtuel, avec jusqu'à quatre joueurs. Pas de véritable objet à manipuler, tout se passe avec un casque de réalité virtuelle qui permet de projeter les participants dans un monde magique. "Pour plus de sensations, le sol est vibrant, en cas d'explosion dans le jeu par exemple. Il y a aussi des souffleries pour reproduire l'effet du vent" poursuit le propriétaire.

Les amateurs pourront aussi tester un simulateur de conduite. Conçu par un ingénieur lillois, il est monté sur cinq vérins et équipé d'un écran incurvé qui plonge le joueur sur un circuit de Formule 1, de rallye... "On peut tester plus de 200 modèles de voitures, de la 2CV à la dernière Ferrari". À cela s'ajoutent des fauteuils de jeu en forme de sphère, dédiés à des jeux type simulateurs de vol, en avion, en vaisseau spatial...

D'autres spots dédiés à la réalité virtuelle permettent aussi de jouer en réseau, jusqu'à six, avec un catalogue de jeu variés : action, réflexion, collaboration...

Paradox comprend aussi une salle privatisable pour les fêtes privées ou séminaires, et espace de bar et de restauration avec écran géant, pour suivre les retransmissions des matches de l'Euro 2021 par exemple. Ou pour changer des traditionnelles fléchettes, on peut aussi y pratiquer... le lancer de hache !

Le couple de gérants, accompagné d'une équipe de huit personnes, mise sur l'attrait de la nouveauté pour séduire les Havrais. D'autant que sa trésorerie a fondu pendant les mois de fermeture forcée : "comme toutes les entreprises sans historique de chiffre, nous n'avons pas touché d'aides" déplore Christophe Pinçon. L'ouverture, initialement prévue en octobre, avait été reportée en raison du confinement.

Pratique. Paradox, 22 rue des Briquetiers, quartier de l'Eure, au Havre. Ouverture mercredi 9 juin à 10 heures. Activités ouvertes aux plus de 12 ans (sauf lancer de hache, + de 16 ans avec un adulte). Tarifs : Eva Playground 22€/personne/40 minutes, escape game virtuel 29€/personne/1 heure, lancer de hache 45€/heure/cible, etc. Informations sur paradox-vr.fr