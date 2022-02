Montivilliers. Deux jackpots successifs de 500 000 € dans des bars voisins !

"En avril à La Terrasse, en mai chez nous... C'est bien pour Montivilliers !" Derrière le comptoir du S'Pace Café, Muriel Lethuillier a le sourire.

Il y a quelques semaines, la commerçante et son mari Sylvain ont reçu un courrier de la Française des Jeux indiquant qu'un de leurs clients avait remporté jeudi 6 mai 500 000 € au jeu de grattage Cash. "On a d'abord pensé à une erreur, que la FDJ avait confondu", poursuit Muriel. Un autre gagnant avait en effet déjà eu la main chanceuse fin avril, dans la commune. Même jeu, même montant, mais dans un autre établissement, La Terrasse, situé à un peu plus de 200 m, qui doit rouvrir le jeudi 10 juin avec un nouveau propriétaire.

Une belle maison dans le Sud

"Cela fait rêver, forcément. Tout le monde se demande ce qu'il ferait avec 500 000 €", continue la patronne.

Si l'un des habitués imagine "acheter une maison dans le Sud", un autre affirme qu'il confierait l'argent à son épouse : "Moi, je dépense tout dans les vingt secondes. Elle, elle a la tête froide !"

Pour le moment, l'heureux gagnant ne s'est pas fait connaître auprès des patrons du S'Pace Café. A La Terrasse, c'est un Rouennais de passage qui avait remporté le jackpot.