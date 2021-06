Cherbourg. Une "première mondiale" pour la réparation du sous-marin Perle

C'est un chantier inédit. Le 12 juin 2020, le sous-marin nucléaire d'attaque (SNA) Perle subissait un incendie à Toulon, pendant 14 heures d'affilée. L'avant du navire, avait été fortement endommagé. L'arrière était resté intact. Une chance, on lui comptait un jumeau, un autre sous-marin nucléaire d'attaque de type Rubis, le Saphir, arrivé en juillet 2019, sur le site de Naval Group, à Cherbourg et retiré du service actif.

Alors, la Ministre des Armées Florence Parly a annoncé en octobre le projet de souder les deux parties. Et c'est sur le site de Naval Group à Cherbourg que le travail s'est fait, en mai dernier : souder l'avant du Saphir avec l'arrière du Perle. "C'est aussi complexe que de l'horlogerie suisse", explique Ludovic Colin, directeur adjoint en charge des projets du site liés à l'écosystème. "C'était avant tout un challenge sur le plan du planning puisque nous avions 6 mois [de janvier à juin] pour faire ces opérations de découpe et de jonction, explique Guillaume Tourrette, chef de projet. C'est effectivement une première mondiale, puisque c'est la première fois qu'on répare un sous-marin en greffant la partie avant d'un autre bateau". Pour autant, ces opérations de soudure entre les parties d'un même sous-marin sont pratiquées régulièrement à Cherbourg (19 jonctions en 2021).

Pour mener à bien ce chantier, 300 personnes ont été mobilisées, à la fois de Cherbourg mais aussi de Toulon (experts dans l'entretien et la réparation), pendant 100 000 heures d'étude et 250 000 heures de travail industriel.

Cette réparation a permis de rallonger le navire d'1,5 mètre, en dupliquant deux cloisons lors de la soudure, mais aussi de le moderniser : "Il sera plus performant", assure Guillaume Tourrette. Le Perle sera mis à l'eau dans quelques jours dans le bassin du Homet et laissera sa place au petit dernier et 2e de la classe Barracuda : le Duguay-Trouin.

Une nouvelle étape, à sec, subsiste néanmoins dans la réparation du Perle : la liaison de quelques 120 câbles électriques entre les deux SNA. Une opération minutieuse qui a été étudiée au millimètre près grâce à une immersion en réalité virtuelle. Munies de lunettes 3D, les équipes se déplacent virtuellement dans le sous-marin. Objectif : "Dérisquer les opérations physiques", explique Guillaume Tourrette.

En octobre, le sous-marin Perle regagnera Toulon pour des essais à quai et en mer. Sa mise en service est prévue en début 2023, pour une durée de vie moyenne de 10 ans avant une nouvelle expertise.