Alençon. Élections : il manque encore des assesseurs

Ça devient très urgent : jeudi 3 juin, la Ville d'Alençon a lancé un énième appel à ses habitants pour recruter des assesseurs volontaires pour les élections départementales et régionales des dimanches 20 et 27 juin. Ils participeront à la permanence du bureau de vote, matin, après-midi, ou toute la journée, et éventuellement aux opérations de dépouillement le soir.

Inscriptions auprès du service état civil de la mairie : 02 33 32 47 87.